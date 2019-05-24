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Karadeniz Bölgesinde Teröristlere Ait 15 Sığınak ve Depo Ele Geçirildi

KARADENİZ BÖLGESİNDE TERÖRİSTLERE AİT 15 SIĞINAK VE DEPO ELE GEÇİRİLDİ

Giresun kırsalında yapılan operasyonla yakalanan 2 teröristin verdiği ifadeler ve yer göstermesi doğrultusunda yeni bulgular elde edildi. Bölgede son 1 haftadır sürdürülen operasyonlarda ele geçirilen sığınak ve depo sayısı 15'e çıktı.

Tarih : 24 Mayıs 2019, 17:50
Puan Ver : Karadeniz Bölgesinde Teröristlere Ait 15 Sığınak Ve Depo Ele Geçirildi(8/10)4

İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar' listesinde gri kategoride yer alan-ve 2 yıl önce Maçka'da gerçekleştirilen kanlı eylemde bulunan PKK terör örgütü mensubu Aras Arslan yakalandı. Teröristin güvenlik güçlerinin çembere aldığı bölgeden çıkmak için HES çalışanlarına para teklif edip, Eynesil ilçesine götürmeleri için plan yaptığı saptandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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