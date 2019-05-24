Giresun kırsalında yapılan operasyonla yakalanan 2 teröristin verdiği ifadeler ve yer göstermesi doğrultusunda yeni bulgular elde edildi. Bölgede son 1 haftadır sürdürülen operasyonlarda ele geçirilen sığınak ve depo sayısı 15'e çıktı.