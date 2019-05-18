Karadeniz kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin yürüttüğü bahar operasyonları kapsamında, Giresun'un Espiye ilçesinde Kawa kod adlı İran uyruklu PKK'lı terörist Behrüz Düdükkaya (29) teslim oldu. Bölgede olduğu tahmin edilen İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri kategorideki Aras kod adlı Aras Aslan'ın da etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor.

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