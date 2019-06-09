Karaman'da, silah ve bıçak çekilerek bir kişinin tekme tokat dövülmesi bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Karaman'da, iki kişi arasındaki kavgada silah ve bıçaklar çekildi. Daha sonradan başkalarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada bir kişi tekme tokat dövüldü. Kendiliğinden sona eren kavga sonucu ayrılan taraflar farklı yönlere giderek dağıldılar....



































