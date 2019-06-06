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Karayolunda akılalmaz görüntü! Araç bulamayan vatandaş otomobilin üzerinde yolculuk yaptı

KARAYOLUNDA AKILALMAZ GÖRÜNTÜ! ARAÇ BULAMAYAN VATANDAŞ OTOMOBİLİN ÜZERİNDE YOLCULUK YAPTI

Şirvan'dan Siirt'e gelmek için araç bulamayan vatandaşın otomobilin üzerinde yaptığı yolculuk görenleri şaşkına çevirdi. Araç üzerindeki tehlikeli yolculuk saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tarih : 06 Haziran 2019, 18:40
Puan Ver : Karayolunda Akılalmaz Görüntü! Araç Bulamayan Vatandaş Otomobilin Üzerinde Yolculuk Yaptı(10/10)6

Siirt Şirvan karayolunda bir vatandaşın otomobilin üzerinde yolculuk yaptığı anlar yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki aracın üst kısmında yolculuk yapan şahsın canını hiçe saydığı o anlar kameralar tarafından da kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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