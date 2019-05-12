BURSA'da, geçen yıl Baki A.'yı (22) silahla bacağından vurduğu iddiası ile tutuklanan ve cezaevinden kısa süre önce tahliye olan Samet S. (34), evinin önünde ağabey Kadir A. (25) tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.