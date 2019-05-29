KARISINI ALDATAN ADAMIN ARABANIN ÜSTÜNDE ÇIPLAK GEZME CEZASI KAMERADA!
Karayipler'de eşini başka bir kadınla ilişkiye girerken yakalayan kadın, kocasına otomobil üzerinde çıplak şehir turu atma cezası verdi. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kaydedildi.
Karayipler'in Barranquilla şehrinde bir kadın, ismi Jairo Vargas olan kocasını bir motelde başka bir kadın ile ilişkiye girerken bastı. Karısını aldatan adam kendisini yakalayan karısından özür dileyip af etmesini istedi. Kocasının isteğini tek şartla kabuk eden kadın, aldatan kocaya otomobil üzerine çıplak binip şehir turu atma cezası verdi....
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