Konya'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartıştığı karısını öldüren ve ardından intihar girişiminde bulunan Hasan Hüseyin B.'nin oğlunu arayarak, “Hakkınızı helal edin ben annenizi öldürdüm şimdi intihar ediyorum“ dediği ortaya çıktı.

Konya'da iki çocuk babası bir kişi tartıştığı karısını evdeki av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra intihar etmek istedi. Kendini yaralayan kocanın, karısını vurduktan sonra oğlunu arayarak, “Hakkınızı helal edin ben annenizi öldürdüm şimdi intihar ediyorum“ dediği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada....