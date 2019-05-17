Eşini ölümle tehdit eden koca, 3 ay uzaklaştırma cezası alınca intihar girişiminde bulundu. 5 katlı binanın çatısına çıkan adamı eşi ikna edince olası bir faciadan dönüldü.

Karaman'da karısını bıçakla ölümle tehdit ettiği için 3 ay evden uzaklaştırma cezası alan Cüneyit Ş. isimli kişi, karısının eve dönmesini sağlamak için 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Cüneyit Ş....



































