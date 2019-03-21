Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius sevgilisi ile otele girerken foto muhabirlere yakalandı..

Siyah beyazlı ekibin eleştirilen isimlerinden olan kaleci Loris Karius, önceki gün sevgilisi Sophia Thomalla ile Zincirlikuyu'daki bir otele girerken görüntülendi.

Kaynak: haberinburada. ....