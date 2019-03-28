Beşiktaş'ta en çok eleştirilen isimlerden olan kaleci Karius'un değeri transfermarkt verilerine göre tam 5 milyon euro düştü.

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta Oğuzhan ve Vida değer kaybeden isimler olurken, yediği goller nedeniyle çok eleştirilen Loris Karius en büyük düşüşü yaşayan isim oldu. Takımın yeni yıldızları Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ise değerlerini katladı.

Kaynak: haberinburada....