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KARTAL’DA 21 KİŞİYE MEZAR OLAN BİNANIN ÇÖKME NEDENİ BELLİ OLDU


Kartal’da 21 Kişiye Mezar Olan Binanın Çökme Nedeni Belli Oldu
Tarih : 20 Mart 2019, 18:30
Puan Ver : Kartal’Da 21 Kişiye Mezar Olan Binanın Çökme Nedeni Belli Oldu(8/10)4

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan kapsamlı bilirkişi raporu, dosyaya geldi. Raporda, binanın “taşıyıcı sisteme öngörülenin üzerinde gelen aşırı yük ve projede öngörülen taşınabilir yük sınırının aşılması sebebiyle taşıyıcı yapı elemanlarının özelliklerini kaybetmesi sonucu çöktüğü“ belirtildi. Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verilen binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, avukatının itirazı üzerine tahliye edildi....

















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