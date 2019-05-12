KAS HASTASI OĞLUNU İHTİYAÇLARINI GİDERMEK İÇİN HER GÜN KUCAĞINDA TAŞIYOR, TEDAVİSİ İÇİN AYDA 300...
Kas hastası oğlunu ihtiyaçlarını gidermek için her gün kucağında taşıyor, tedavisi için ayda 300 kilometre yol gidiyor Fedakar annenin tek isteği, her gün sırtında taşıdığı oğlunun iyileşebilmesiKOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan Nazan Yağız,
Kas hastası oğlunu ihtiyaçlarını gidermek için her gün kucağında taşıyor, tedavisi için ayda 300 kilometre yol gidiyor
Fedakar annenin tek isteği, her gün sırtında taşıdığı oğlunun iyileşebilmesi
Kaynak: haberinburada. . ....
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