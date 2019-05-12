Kas hastası oğlunu ihtiyaçlarını gidermek için her gün kucağında taşıyor, tedavisi için ayda 300 kilometre yol gidiyor Fedakar annenin tek isteği, her gün sırtında taşıdığı oğlunun iyileşebilmesiKOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan Nazan Yağız,