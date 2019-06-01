Kasımpaşa, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Üzülmez, hedefleri olan bir camiaya geldiğini belirten Üzülmez, “İyi, mücadeleci ve sahaya karakter koyan bir takım ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Kaybederken de herkesin alkışlaya