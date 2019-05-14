Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, görevinden istifa etti. Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, son 15 maçta sadece 2 galibiyet alabilmişti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, görevinden istifa etti. Yazılı açıklama ile Kasımpaşa'daki görevinden ayrıldığını açıklayan Denizli, şu ifadelere yer verdi:

Kaynak: haberinburada. ....