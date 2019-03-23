Katar Finans Merkezi CEO'su Yousuf Mohamed Al-Jaida Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiyi değerlendirdi. Katar ve Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik değerlerin her geçen yıl güçlendiğini söyleyen Yousuf Mohamed Al-Jaida “2018 yılında, iki ülke arasındaki ticaret, ortalama olarak 2 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde 5 milyar doları aşacağını düşünüyoruz....



































