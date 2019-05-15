KAYIP TEKSTİLCİ YALIN AYAK BULUNDU, KAÇIRILDIĞINI SÖYLEDİ
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, otomobili yol kenarında terk edilmiş halde bulunan, kaçırılmış olabileceği düşünülen tekstilci Onur Uzunel (30), gece Babadağ ilçesinde yalın ayak yürürken, polis tarafından bulundu.
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, otomobili yol kenarında terk edilmiş halde bulunan, kaçırılmış olabileceği düşünülen tekstilci Onur Uzunel (30), gece Babadağ ilçesinde yalın ayak yürürken, polis tarafından bulundu. Uzunel'in ilk ifadesinde tanımadığı kişilerce kaçırıldığını söylediği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada....
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