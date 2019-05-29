KAYIP ÜZEYİR’İN SULAMA KANALINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Adana'da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki Üzeyir Tamer'in sulama kanalında cansız bedeni bulundu.
Adana'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki Üzeyir Tamer'in Yüreğir Hidroelektrik Santrali kapaklarında bulundu. Dalgıç polisler halatlarla çocuğun cesedini bulunduğu yerden çıkardı
Kaynak: haberinburada. ....
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