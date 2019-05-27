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KAYSERİ’DE 78 YAŞINDAKİ ADAM 57 YILLIK EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ


Kayseri’de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti
Tarih : 27 Mayıs 2019, 00:50
Puan Ver : Kayseri’De 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti(10/10)6

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde her ikisi de 78 yaşında olan Zeynep-Mehmet Katan çifti evlerinin bahçesinde tüfekle öldürülmüş olarak bulundu. 5 gün önce meydana geldiği belirlenen olayda ilk belirlemelere göre Mehmet Katan'ın 57 yıllık eşini öldürdükten sonra tüfekle intihar ettiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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