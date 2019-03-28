Elazığ'da, yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan, Kazakistan uyruklu üniversite öğrencisi, yaşadığı evde ölü bulundu. Ailesinin Kazakistan'da yaşadığı öğrenilen öğrencinin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Elazığ'da, yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan, Kazakistan uyruklu üniversite öğrencisi Yeldana Kaharman'ın (21), oturduğu evde cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp ya da kesik izi bulunmayan Kaharman'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: haberinburada....