KEDİYİ SUNİ TENEFFÜSLE HAYATA DÖNDÜREN KAHRAMAN BELEDİYE İŞÇİSİ O ANLARI ANLATTI
Pendik'te etkili olan yoğun yağış nedeniyle oluşan selde boğulma tehlikesi yaşayan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsü ile hayata dönmüştü. Kahraman işçi kurtardığı kediyi bakımevinde ziyaret etti.
Belediye işçisi Metin Keskin, hayatını kurtardığı yavru kedinin durumunu görmek için bakımevine gitti. Kurtardığı yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu gören Keskin, duygusal anlar yaşadı.
Kaynak: haberinburada....
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