KEMERLE SALDIRAN SÜRÜCÜNÜN YEDİĞİ YUMRUKLA NAKAVT OLDUĞU AN KAMERADA!
Gaziosmanpaşa'da yol verme yüzünden tartışan 2 sürücüden biri, pantolonundan çıkarttığı kemerle karşı tarafa saldırırken yediği yumrukla nakavt oldu. O anlar kameraya yansıdı.
Gaziosmanpaşa'da yol verme yüzünden tartışan 2 sürücü, araçlarından inince ortalık karıştı. Sürücülerden biri pantolonundan çıkarttığı kemerle karşı tarafa saldırırken aldığı yumruk darbesiyle adeta nakavt olarak yere yığıldı. Aksiyon filmlerini aratmayan o kavga cep telefonu kamerasına yansıdı....
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