AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu partisinin Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin'e destek vermek için motosikletiyle ilçeye geldi.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu partisinin Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin'e destek vermek için motosikletiyle ilçeye geldi. Yaklaşık 150 motosikletle karşılanan Sofuoğlu, Belediye Başkan Adayı Erol Şahin ile şehir turu attı.

Kaynak: haberinburada....