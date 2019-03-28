Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 350 kilometre hıza ulaşan Kenan Sofuoğlu, “Biz bunu trafiğe kapalı alanda yaptık. Normal şartlarda yapılma şansı zaten yok“ demişti. Ancak bir sürücü, akşam saatlerinde köprüde 344 kilometre hız yaptı....



































