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Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi Avrupa’ya Tül Perde Dikiyor

KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU, ŞİMDİ AVRUPA’YA TÜL PERDE DİKİYOR

Mardin'de yaşayan 2 çocuk annesi Münevver Aydın, bileziğini satarak bir dikiş makinesi aldı. Daha sonra Mikrokrediden aldığı 700 lira ile kumaş alıp dikip satmaya başlayan Aydın, şimdi Avrupa'ya tül perde ve nevresim satıyor.

Tarih : 23 Mart 2019, 12:40
Puan Ver : Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi Avrupa’Ya Tül Perde Dikiyor(8/10)4

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 yıl önce mikrokredi ile başladığı işini büyüten Münevver Aydın, İsviçre, Hollanda ve Almanya gibi ülkelere tül perde ve nevresim dikip gönderiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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