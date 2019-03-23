Mardin'de yaşayan 2 çocuk annesi Münevver Aydın, bileziğini satarak bir dikiş makinesi aldı. Daha sonra Mikrokrediden aldığı 700 lira ile kumaş alıp dikip satmaya başlayan Aydın, şimdi Avrupa'ya tül perde ve nevresim satıyor.