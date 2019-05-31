KENDİSİNİ ALDATAN EŞİNİN KAFASINI KESİP, ÇANTA İÇİNDE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRDÜ
Hindistan'da otuzlu yaşlardaki bir adam, kendisini aldattığını düşündüğü eşinin kafasını kesip, çantaya koyduğu kesik kafa ile polis merkezine gidip teslim oldu.
Hindistan'ın Batı Bengal bölgesinde yaşayan, otuzlu yaşlardaki Abhijit Das isimli adam, kendisini aldatan eşinin kafasını kesti. Daha sonra bir çanta içine koyduğu kesik kafa ile polise merkezine gidip teslim oldu.
Kaynak: haberinburada....
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