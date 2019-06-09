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Kentsel dönüşüm kararı alınan mahallede 1 yıllığına geçici muhtar seçildi

KENTSEL DÖNÜŞÜM KARARI ALINAN MAHALLEDE 1 YILLIĞINA GEÇİCİ MUHTAR SEÇİLDİ

Trabzon'da kentsel dönüşüm yapılması kararı alınan mahallede İlçe Seçim Kurulu'nu kararı ile seçim yapılamayacağı söylendi. YSK'nın daha sonra aldığı karar ile seçime gidilen mahallede Cemile Keskin isimli vatandaş 13 oy alarak 1 yıllığına geçici olarak

Tarih : 09 Haziran 2019, 16:40
Puan Ver : Kentsel Dönüşüm Kararı Alınan Mahallede 1 Yıllığına Geçici Muhtar Seçildi(5/10)1

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Zafer Mahallesi'nde ilginç bir muhtar seçimi yaşandı. Kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle iki binanın dışındaki bütün binalar yıkılırken, YSK bu nedenden dolayı 31 Mart'ta bu mahallede muhtarlık seçimine gitmedi. İlçe Seçim Kurulu daha sonra aldığı kararla 2 Haziran'da tekrar seçim yapılması karar verdi....

















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