KENTSEL DÖNÜŞÜM KARARI ALINAN MAHALLEDE 1 YILLIĞINA GEÇİCİ MUHTAR SEÇİLDİ
Trabzon'da kentsel dönüşüm yapılması kararı alınan mahallede İlçe Seçim Kurulu'nu kararı ile seçim yapılamayacağı söylendi. YSK'nın daha sonra aldığı karar ile seçime gidilen mahallede Cemile Keskin isimli vatandaş 13 oy alarak 1 yıllığına geçici olarak
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Zafer Mahallesi'nde ilginç bir muhtar seçimi yaşandı. Kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle iki binanın dışındaki bütün binalar yıkılırken, YSK bu nedenden dolayı 31 Mart'ta bu mahallede muhtarlık seçimine gitmedi. İlçe Seçim Kurulu daha sonra aldığı kararla 2 Haziran'da tekrar seçim yapılması karar verdi....
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