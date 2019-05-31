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KERKÜK’TE ART ARDA 6 PATLAMA: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR


Kerkük’te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tarih : 31 Mayıs 2019, 01:40
Puan Ver : Kerkük’Te Art Arda 6 Patlama: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var(8/10)4

Irak'ta art arda 6 patlama meydana geldi. Patlamalarda 6 kişinin hayatını kaybettiği; 18 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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