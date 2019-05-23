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Kesin Seçim Sonuçları Resmi Gazete’de Yayımlandı! İşte Partilerin Kazandığı Belediye Sayısı

KESİN SEÇİM SONUÇLARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI! İŞTE PARTİLERİN KAZANDIĞI BELEDİYE SAYISI

YSK'nın 31 Mart seçimlerine ilişkin kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı. Belediyelerin 742'sini AK Parti, 240'ını CHP, 233'ünü MHP, 57'sini HDP, 24'ünü İYİ Parti, 21'ini Saadet Partisi, 10'unu BBP, 8'ini DP, 6'sını DSP, 1'ini TKP kazandı.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 09:00
Puan Ver : Kesin Seçim Sonuçları Resmi Gazete’De Yayımlandı! İşte Partilerin Kazandığı Belediye Sayısı(7/10)3

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Belediyelerin 742'sini AK Parti, 240'ını CHP, 233'ünü MHP, 57'sini HDP, 24'ünü İYİ Parti, 21'ini Saadet Partisi, 10'unu BBP, 8'ini Demokrat Parti, 6'sını DSP, 1'ini Türkiye Komünist Partisi, 13'ünü bağımsız adaylar kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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