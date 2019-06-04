Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan İyinacar Camisi'ne bayram namazı için gidenler, cami imamının vaaz sırasında, “Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. Anlatılan kahramanlıkların hepsi yalan. Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı'yı daha sonra yeniden kurabilirdik“ ifadelerini kullandığını iddia etti....



































