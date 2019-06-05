KESKİN BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİLİ DEDE YILDIRIM, MAZBATASINI ALDI
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kazanan AK Partili Dede Yıldırım, İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 2 Haziran'da yenilenen belediye başkanlığı seçimini 261 oy farkla kazanan AK Partili Dede Yıldırım, mazbatasını aldı.
2 Haziran Pazar günü yapılan Keskin Belediye Başkanlığı seçimini 261 oy farkıyla kazanan AK Parti'li Dede Yıldırım, bugün mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kuruluna geldi. Yıldırım'ın mazbatasını Keskin İlçe Seçim Kurulu Hakimi Memduh Çağatay Atila verdi....
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