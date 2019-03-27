Premier Lig ekibi Everton forması giyen mili futbolcu Cenk Tosun'un performansı için Evertonlı eski futbolcu Kevin Campbell'dan açıklama geldi. Campbell, Tosun için, “Nasıl oynaması gerektiğini biliyor ama oraya daha üst düzey bir santrfor gerekiyor.“ ded

Everton'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan rekor bir bedelle transfer ettiği milli futbolcu Cenk Tosun, bu sezon gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon takımıyla çıktığı 25 maçta 3 gol ve 3 asist kaydeden golcü oyuncuyla ilgili Everton'ın eski futbolcularından Kevin Campbell'dan çok konuşulacak bir yorum geldi.

Kaynak: haberinburada....