Real Madrid'in tecrübeli kalecisi Keylor Navas, Santiago Solari geldikten sonra yeterince şans bulamadığı için eski hocasını eleştirdi. Navas, “Antrenmanlarda ne yaparsam yapayım oynayamayacağımı hissettim. Bir daha böyle sezon geçirmek istemiyorum.“ dedi