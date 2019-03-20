CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Tank Palet Fabrikası'nı Katarlılara sattığını iddia ederek “O sözleşmeyi iptal et 50 milyon doları ben sana bulacağım, tüm Türkiye şahit olsun“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 50 milyon dolar için Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nı Katarlılara verdiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “O sözleşmeyi iptal et 50 milyon doları ben sana bulacağım, tüm Türkiye şahit olsun“ dedi.

Kaynak: haberinburada. ....