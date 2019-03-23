Nüfusu 24 bin olan Aydın'ın Koçarlı ilçesinin dağ mahallerinde vatandaşların geçim kaynağı olan çam fıstığı içi künar, hem kent hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kilosu 240 ila 250 TL arasında alıcı bulan künar için kozalakları toplayan işçiler, 40 metre yükseklikte ellerindeki sırıkla çalışıyor. Cambaz gibi daldan dala tırmanan işçiler, günlük 150 ila 200 TL arasında yevmiye alıyor....



































