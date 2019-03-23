KİLOSU ALTINLA YARIŞAN ÜRÜN İÇİN 40 METRE YÜKSEKLİKTE ÇALIŞIYORLAR
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam fıstığından elde edilen künar, kilosu 250 TL'den alıcı buluyor. Gram altınla yarışan künarı toplamak için 40 metre yüksekliğe çıkan işçiler adeta ölüme meydan okuyor.
Nüfusu 24 bin olan Aydın'ın Koçarlı ilçesinin dağ mahallerinde vatandaşların geçim kaynağı olan çam fıstığı içi künar, hem kent hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kilosu 240 ila 250 TL arasında alıcı bulan künar için kozalakları toplayan işçiler, 40 metre yükseklikte ellerindeki sırıkla çalışıyor. Cambaz gibi daldan dala tırmanan işçiler, günlük 150 ila 200 TL arasında yevmiye alıyor....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Uğur Dündar Depremi! ’Haksızlığa Karşı Çıkıyorum’ Deyip İstifa Etti
- Yerel Seçimler Sonrası Partiler İçin İtiraz Süreci Başladı
- Muharrem İnce’Den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi
- Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek
- Üsküdar Seçim Kurulu’Nda Ak Partili Grup İle Polis Arasında Kavga Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye’Den Hareket Eden Tankeri Kaçıranlar Terör Suçundan Yargılanacak
- İngiliz Kadın 55 Yaşında Kendi Torununu Doğurdu
- Çok Konuşulacak Açıklama! Cami Saldırısının Arkasında Mossad Mı Var?
- Suriye’Nin Halep Kentine Düzenlenen Saldırıların Arkasında İsrail’İn Olduğu Ortaya Çıktı
- Belçika’Nın, Abd’Den 4 Milyar Euroya Aldığı F-35’Ler Dayanıklılık Testini Geçemedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar