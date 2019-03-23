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Kilosu Altınla Yarışan Ürün İçin 40 Metre Yükseklikte Çalışıyorlar

KİLOSU ALTINLA YARIŞAN ÜRÜN İÇİN 40 METRE YÜKSEKLİKTE ÇALIŞIYORLAR

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam fıstığından elde edilen künar, kilosu 250 TL'den alıcı buluyor. Gram altınla yarışan künarı toplamak için 40 metre yüksekliğe çıkan işçiler adeta ölüme meydan okuyor.

Tarih : 23 Mart 2019, 14:50
Puan Ver : Kilosu Altınla Yarışan Ürün İçin 40 Metre Yükseklikte Çalışıyorlar(9/10)5

Nüfusu 24 bin olan Aydın'ın Koçarlı ilçesinin dağ mahallerinde vatandaşların geçim kaynağı olan çam fıstığı içi künar, hem kent hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kilosu 240 ila 250 TL arasında alıcı bulan künar için kozalakları toplayan işçiler, 40 metre yükseklikte ellerindeki sırıkla çalışıyor. Cambaz gibi daldan dala tırmanan işçiler, günlük 150 ila 200 TL arasında yevmiye alıyor....

















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