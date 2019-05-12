Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, doğada yabani yetişen ve toplanması yasak olan orkidelerin toz hali kilogramı 800 ile 1000 TL arasında alıcı buluyor. Doğadan koparılması halinde cezası 60 bin TL.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, doğada yabani yetişen ve toplanması yasak olan ve 2 yıl önce hazırlanan proje kapsamında üretimine başlanan orkide bitkisinin bu yılki hasadına başlandı. Hasadı yapılan ve ciddi talep gören orkidelerin toz hali kilogramı 800 ile 1000 TL arasında alıcı buluyor.

Kaynak: haberinburada....