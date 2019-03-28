KİMLİĞİNE 40 YIL SONRA KAVUŞAN KADIN, DÜNYAEVİNE GİRDİ!
40 yıl sonra kimliğine kavuşan Emine Bülbül, eşiyle Esra Erol'da 24 yıl sonra nikah masasına oturdu.
40 yıl sonra kimliğine kavuşan Emine Bülbül, eşiyle Esra Erol'da 24 yıl sonra nikah masasına oturdu.
“HER ŞEY RÜYA GİBİ“
Esra Erol sayesinde 40 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Emine Bülbül, bugün canlı yayında kimliği olmadığı için resmi nikahla evlenemediği 24 yıllık eşi Ahmet Sezer ile nikah masasına oturdu. Canlı yayında nikah masasına oturan çiftin şahitliğini Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Esra Erol yaptı....
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