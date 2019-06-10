Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçının 18. dakikasında sahaya atlayan Wolanski'den itiraf geldi. Wolanski isim vermeden birkaç Liverpoollu oyuncunun kendisine flört dolu mesajlar attığını açıkladı.

Wolanski sahaya atlaması ve popülerliği ile ilgili olarak The Sun'dan Georgina Bisval'e konuştu.

Kaynak: haberinburada. ....