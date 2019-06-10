KİNSEY WOLANSKİ’DEN İTİRAF: LİVERPOOLLU YILDIZLAR FLÖRT DOLU MESAJLAR ATTI
Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçının 18. dakikasında sahaya atlayan Wolanski'den itiraf geldi. Wolanski isim vermeden birkaç Liverpoollu oyuncunun kendisine flört dolu mesajlar attığını açıkladı.
Wolanski sahaya atlaması ve popülerliği ile ilgili olarak The Sun'dan Georgina Bisval'e konuştu.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- ’Tecavüzcü Bu’ Diye Bağırıp Sokak Ortasında Bıçaklayıp Dövdüler!
- Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu Ortak Yayını İçin Adres Lütfü Kırdar Kongre Merkezi
- Uğur Dündar’Dan Canlı Yayın Açıklaması: Bu Ortamda Gazetecilik Yapılmaz
- Nevşehir’De Turistlerin Gözdesi Kabak Çekirdeği Oldu
- Kayıp Zihinsel Engelli Çocuk Korkunç Halde Bulundu
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İsrail’De İki Banka Soyan Hırsızın Soygunda Kullandığı El Bombası Avokado Çıktı
- Justin Bieber’Dan Tom Cruise’A Kafes Dövüşü Teklifi
- Hindistan’Da 6 Kişi 8 Yaşındaki Kız Çocuğunu Tecavüz Edip Öldürmekten Suçlu Bulundu
- Polis Çevirmesine Takılan 16 Yaşındaki Sürücü: Çok Fazla Acılı Kanat Yedim
- Japonya F-35’İnin Düşüş Nedenini Açıkladı: Baş Dönmesi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar