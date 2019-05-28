Geçtiğimiz yıla göre hem kalite hem de verimin daha iyi olduğu kirazda ihracat bir hafta önce başladı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren ve son iki senenin yaş meyve ihracat şampiyonu olan Uçak Kardeşler Firması yaklaşık 350 personeliyle üreticilerden gelen kirazları işletmesinde işleyerek ihracata hazır hale getiriyor. Firmanın yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçak, bu yıl sadece kiraz ihracatında yüzde 20'lik bir artış beklediklerini söyledi....



































