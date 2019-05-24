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Kırmızı ışıkta beklediği sırada pompalı tüfekle saldırdılar

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEDİĞİ SIRADA POMPALI TÜFEKLE SALDIRDILAR

Kocaeli'nde aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücüye yanına yanaşan otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı.

Tarih : 24 Mayıs 2019, 08:40
Puan Ver : Kırmızı Işıkta Beklediği Sırada Pompalı Tüfekle Saldırdılar(7/10)3

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hafif ticari aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen E. P. 'ye, yanına yanaşan otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı....

















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