Meteoroloji, İstanbul'da hafta başında 20 dereceye yaklaşan sıcaklıkların yarından itibaren düşüşe geçeceğini duyurdu. İstanbul'da sıcaklıklar Pazar gecesi 3 dereceye düşecek. İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun birçok şehrinde ise kar yağışı bekleniyo