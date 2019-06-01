Mahrem isimli kitabından çocuk istismarını övdüğü söylenen ünlü yazar Elif Şafak, gelen tepkilerin ardından “Ben kurbanın yanındayım, pedofiliyi savunmak söz konusu değil“ diyerek kendini savundu.

Pedofiliyi öven sözde yazar Abdullah Şevki'nin çocuk istismarını öven ifadelerinin ardından benzer satırları ünlü yazar Elif Şafak'ın da kaleme aldığı iddia edildi. İddiaların ardından tepkilerin odağı olan Şafak, BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayarak konu hakkında açıklama yaptı.

Kaynak: haberinburada....