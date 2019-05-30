Bursa'da, kız kardeşi öldürdüğü için tutuklanan 56 yaşındaki otobüs şoförü, hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Cani adam ifadesinde, “Bana küfür edince korkutmak için otomobilinin kaputuna ateş ettim. Niyetim öldürmek değildi“ dedi.