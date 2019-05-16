Antalya'da eski sevgilisi Zehra Demir'in evinin kapısına bıçakla gelerek intihar etmesine neden olduğu iddia edilen Süleyman Tartuk'un yargılanmasına başlandı. Zehra Demir'in babası, Süleyman Taruk'un kızını, “Ya benimsin ya kara toprağın“ diyerek tehdit

Antalya'da, yeniden birlikte olmaya zorladığı eski sevgilisi Zehra Demir'in (19) ailesiyle oturduğu evin kapısına bıçakla dayanarak, intihar etmesine neden olduğu iddia edilen Süleyman Taruk'un(18), yargılanmasına başlandı. Sanığın tutuksuz yargılanmasına isyan eden baba, Süleyman Taruk'un kızını “Ya benimsin ya toprağın“ diyerek, tehdit ettiğini öne sürdü.

Kaynak: haberinburada....