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Kızı İntihar Eden Acılı Babanın, Kızının Eski Sevgilisiyle İlgili Anlattıkları Kan Dondurdu

KIZI İNTİHAR EDEN ACILI BABANIN, KIZININ ESKİ SEVGİLİSİYLE İLGİLİ ANLATTIKLARI KAN DONDURDU

Antalya'da eski sevgilisi Zehra Demir'in evinin kapısına bıçakla gelerek intihar etmesine neden olduğu iddia edilen Süleyman Tartuk'un yargılanmasına başlandı. Zehra Demir'in babası, Süleyman Taruk'un kızını, “Ya benimsin ya kara toprağın“ diyerek tehdit

Tarih : 16 Mayıs 2019, 18:20
Puan Ver : Kızı İntihar Eden Acılı Babanın, Kızının Eski Sevgilisiyle İlgili Anlattıkları Kan Dondurdu(7/10)3

Antalya'da, yeniden birlikte olmaya zorladığı eski sevgilisi Zehra Demir'in (19) ailesiyle oturduğu evin kapısına bıçakla dayanarak, intihar etmesine neden olduğu iddia edilen Süleyman Taruk'un(18), yargılanmasına başlandı. Sanığın tutuksuz yargılanmasına isyan eden baba, Süleyman Taruk'un kızını “Ya benimsin ya toprağın“ diyerek, tehdit ettiğini öne sürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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