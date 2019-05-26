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Kızıl Geyikler Vurulmak İçin Açık Artırmayla Satışa Çıkartıldı

KIZIL GEYİKLER VURULMAK İÇİN AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞA ÇIKARTILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 adet kızıl geyiğini av turizmi kapsamında vurulması için ihaleyle satışa çıkardı. İhale kapsamında her bir geyik için 14 bin lira ödenecek.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 18:30
Puan Ver : Kızıl Geyikler Vurulmak İçin Açık Artırmayla Satışa Çıkartıldı(7/10)3

Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü'nün Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki toplantı salonunda ihale yöntemiyle, 10 Haziran 2019 günü saat 11. 00'de yapılacak olan satışta, vurulacak her bir geyik için 14 bin lira ödenecek....

















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