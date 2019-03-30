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KKTC’yi Sel Vurdu! Evleri Su Bastı, Araçlar Sürüklendi

KKTC’Yİ SEL VURDU! EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

KKTC'de aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda köyü su bastı. Erhürman, tüm birimlerin teyakkuzda olduğuna dikkat çekerek, “Her yerde zamanında müdahale ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun“ dedi.

Tarih : 30 Mart 2019, 17:20
Puan Ver : Kktc’Yi Sel Vurdu! Evleri Su Bastı, Araçlar Sürüklendi(6/10)2

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aşırı yağış sele neden oldu. Sel ne deniyle çok sayıda yol sular altında kaldı, bazı köyleri de su bastı. KKTC Sivil Savunma, İtfaiye, polis, yerel yönetimler ekipleri selin hasarını onarmak için seferber oldu....

















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