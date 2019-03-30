Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aşırı yağış sele neden oldu. Sel ne deniyle çok sayıda yol sular altında kaldı, bazı köyleri de su bastı. KKTC Sivil Savunma, İtfaiye, polis, yerel yönetimler ekipleri selin hasarını onarmak için seferber oldu....



































