KOCASI MUHTAR SEÇİLMİŞ ANCAK HAYATINI KAYBETMİŞTİ! GÖREVİ DEVRALDI
31 Mart'ta muhtar seçilen Aydın Zengi'nin mazbatasını alamadan geçirdiği kazada hayatını kaybettiği Yeni Besni Mahallesi'nde yenilenen seçimde, Aydın Zengi'nin eşi Meltem Zengi seçimi kazandı.
31 Mart seçimlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde muhtar seçilen Aydın Zengi'nin mazbatasını alamadan trafik kazası geçirerek hayatını kaybetmesi nedeniyle İlçe Seçim Kurulu tarafından mahallede seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.
Kaynak: haberinburada. ....
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