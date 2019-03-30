Pakistan'da 3 yıllık evli olan 22 yaşındaki Asma Aziz, kocasının kendisi ve arkadaşları için dans etmesi teklifin kabul etmeyince kocası Mian Faisal ve arkadaşları elbiselerini yırtıp kendisini çıplak bıraktıktan sonra demir çubuklar ile döverek saçlarını kestiler. Asma, yaşadığı işkenceyi sosyal medyada paylaştığı bir videoda anlattı.

Kaynak: haberinburada....