Ukrayna'da bir anne, 3 haftalık bebeğini boğazını keserek öldürdü. Polis, annenin doğum yaptıktan sonra psikolojik tedavi gördüğünü ve ilk ifadesinde gün boyu neler yaptığını hatırlamadığını söylediğini belirtti.

Ukrayna'nın Rivne şehrinde ismi açıklanmayan 21 yaşındaki bir anne, kocasının 3 haftalık bebeklerini kendisinden daha çok sevdiğini düşünüp kıskançlık krizine girdi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen kadın, kocasının çöp dökmek için dışarı çıkmasının ardından bebeğini boğazını keserek öldürdü.

Kaynak: haberinburada....