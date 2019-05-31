Hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak“ suçundan dava açılan ve mart ayında tutuklanan Ömer Örs (26) ile ilgili iddianame, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkemece kabul edilen iddianamede, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalarda “Semih“ kod adlı N....



































