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Komşuları, boşanacakları iddia edilen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl’ı polise şikayet etti

KOMŞULARI, BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLEN BURCU KIRATLI VE SİNAN AKÇIL’I POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Boşanacakları haberleriyle gündeme gelen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, komşuları tarafından polise şikayet edildi.

Tarih : 06 Haziran 2019, 00:40
Puan Ver : Komşuları, Boşanacakları İddia Edilen Burcu Kıratlı Ve Sinan Akçıl’I Polise Şikayet Etti(9/10)5

5 ay önce dünyaevine giren ancak son günlerde evliliklerinde sorun yaşadıkları konuşulan şarkıcı Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın Akatlar'daki evinde sürekli tartıştıkları için komşuları tarafından uyarıldıkları öğrenildi.

APARTMAN SAKİNLERİ TARAFINDAN ŞİKAYET EDİLDİLER

Boşanma iddialarıyla gündemden düşmeyen çiçeği burnunda çiftin bağrışma ve tartışmaları devam edince apartman sakinleri tarafından polise şikayet edildikleri de iddia edildi.

BİRKAÇ GÜN SONRA TEKRAR KAVGA ETTİLER

Memurların gelmesinden sonra barışan çiçeği burnunda evlilerin, aradan birkaç gün geçmesine rağmen yeniden sesleri yükselince, komşularının tekrar şikayet ettiği ortaya çıktı....

















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